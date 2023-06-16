В Киевской области раздались взрывы: на прежних позициях армии РФ началась детонация снарядов. Фото и видео

В Киевской области 16 июня прогремели взрывы в Бучанском районе. Это началась массовая детонация вражеских боеприпасов, оставленных оккупантами на прежних позициях вблизи села Здвижовка.

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О ситуации в регионе рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в Telegram. Он сообщил, что причиной взрывов стал пожар в лесу, который начался из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами.

"Из-за ракетных обстрелов Киевщины и возгорания лесного массива вблизи Здвижовки начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на прежних позициях армии РФ", – сообщил Небитов.

На месте работает полиция и ГСЧС. Спасатели ликвидируют последствия взрывов. В то же время, полицейские Киевщины выставили патрули для того, чтобы уберечь жителей от попадания в опасную зону и травм.

На кадрах слышны звуки взрывов от детонации снарядов и пожар в лесу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские войска 16 июня запустили ракеты по Украине с Черного моря, они летели в направлении Киева, воздушная тревога объявлена практически по всей территории Украины. По предварительным данным, силам ПВО удалось сбить 6 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэробалистических "Кинжалов".

В Киевской области в результате ракетного удара РФ повреждены дома, среди пострадавших ребенок.

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