На Киевщине легковушка протаранила спецтранспорт дорожной службы: движение перекрыто, есть пострадавшие. Фото

Вблизи села Копылов Киевской области в понедельник, 12 февраля, легковушка на скорости протаранила спецтранспорт работников дорожной службы. В результате ДТП есть пострадавшие, движение транспорта в направлении столицы перекрыто.

Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.

"Вниманию водителей. На 45 км автодороги М-06 Киев – Чоп, возле села Копылов Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными. Движение транспорта в направлении города Киев перекрыто. Организовано реверсивное движение по встречной полосе. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", – говорится в сообщении полиции.

В социальных сетях уточнили, что на этом участке дороги легковушка на скорости въехала в спецтранспорт работников дорожной службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя троллейбуса, травмировавшего пассажирку. Он проехал несколько метров от остановки, зажав в дверях руку 76-летней пассажирки, которая в результате сломала ногу.

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