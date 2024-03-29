В Киевской области прошел мощный град, после которого вышла радуга. Фото и видео

В столице Украины Киеве к вечеру пятницы, 29 марта, произошел невероятный феномен природы. Одну часть города засыпал град, а другую освещала радуга.

В целом, мощные осадки охватили всю Киевскую область. Соответствующие кадры публикуют в социальных сетях.

Так, мощный град, сопровождавшийся громом, обрушился на столицу, укрыв ее белым слоем. Неожиданный природный феномен охватил не только город, но всю область.

В этой связи Украинский гидрометеорологический центр объявил 1 уровень опасности.

Но после непредсказуемой бури, на другой стороне столицы произошло удивительное явление: на фоне затянутого неба появилась огромная радуга.

И вдобавок ко всем природным явлениям, которые произошли сегодня, в столице наблюдалось фантастический огненный закат.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не ожидается заморозков.

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