В Киевской картинной галерее открылась выставка, посвященная деятелям 'Расстрелянного возрождения' и 'Шестидесятничества'

13 августа украинская художница-график Надежда Харт представила выставку "Іменем твоїм" в Национальном музее "Киевская картинная галерея". Серия портретов посвящена украинским деятелям культуры "Расстрелянного возрождения" и "Шестидесятничества". Цель работ – напомнить историю художников, боровшихся за возможность творить украинское.

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Разрушенные архитектурные памятники, сжигание украиноязычных книг, вывоз и хищение музеев и галерей – современность, напоминающая события прошлого, в которых жили и творили Василий Симоненко, Алла Горская, Валерьян Пидмогильный и другие представители украинской культуры периода "Расстрелянного возрождения" и "Шестидесятничества".

Их портреты Надежда Харт создавала в течение 2022-2023 годов. Это стало ее художественным ответом на уничтожение наших культурных достижений на оккупированных территориях, а также на военные преступления России против современных украинских создателей.

"Продемонстрировать эту серию работ широкой общественности – большая ответственность для меня. Лина Костенко как-то отметила: "Я хочу прежде сказать о шестидесятниках: мы подхватили эту высоковольтную линию духа от "Расстрелянного возрождения" 1920-х и хотели передать ее следующим поколениям". Мы и есть следующее поколение. Поэтому я хотела бы возродить память о наших деятелях и их творчестве сегодня через свои работы", – делится художница смысловым наполнением серии.

Название выставки "Именем твоим" – это ссылка на творчество Василия Симоненко, портрет которого Надежда создала первым из серии. По мнению художницы, строки писателя из стихотворения "Украина" олицетворяют и отражают общее кредо изображенных деятелей: "Я тогда твоим именем радуюсь И скучаю именем твоим".

Работы выполнены в авторской технике – аналоговой графике. Для создания рисунков художница использует чернила на архивной бумаге, устойчивой к внешним факторам, и отказывается от рам, чтобы сблизить героев работ со зрителями. Портреты сопровождаются описаниями, сгенерированными искусственным интеллектом. Тексты рассказывают альтернативную историю жизни деятелей, если бы их не уничтожили советские власти.

Экспозицию в Национальном музее "Киевская картинная галерея" дополнит ряд событий от художницы:

17 августа в 14:00 – лекция "Жизнь и творчество Аллы Горской" от Надежды Харт;

20 августа в 16:00 – панельная дискуссия ко Дню Независимости Украины "Роль шестидесятников в борьбе за Независимость Украины";

31 августа в 14:00 – книжный клуб, обсуждение "Бунт против империи" Радомира Мокрика;

7 сентября 01:00 – artist talk.

"Именем твоим" – это не только художественное осмысление нашей истории, но и актуальный призыв к сохранению и памяти культурного наследия Украины. Экспозиция реализована в рамках инициативы "Творческая лаборатория" Национального музея "Киевская картинная галерея" при кураторстве Ирины Хоменко. Программа предоставляет возможности молодым украинским творцам в реализации художественных проектов с командой кураторов музея.

Посетить выставку и увидеть работы Надежды Харт киевляне и гости города смогут до 15 сентября.