В Киеве женщина умерла после первой дозы вакцины от коронавируса

В Киеве от коронавируса скончалась 50-летняя женщина, которая до этого получила первую дозу вакцины компании Moderna. Также известно, что она 1 августа вернулась из отдыха в Турции.

Об этом "Стране" сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Также издание обнародовало соответствующий эпикриз (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что женщина находилась в реанимации инфекционного отделение Киевской городской больницы №4.

По словам Кравченко, она вернулась из Турции 1 августа, а уже 5 числа вакцинировалась. В тот же день у нее проявились первые симптомы болезни и 9 августа женщину госпитализировали. Скончалась она 10 числа.

Отметим, что вакцина от коронавируса начинает действовать не сразу. Ранее, говоря о препарате AstraZeneca, бывший главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который сейчас возглавляет Министерство здравоохранение, отметил, что иммунитет проявляется на 22-й день. Он сам заболел на 11-й день после вакцинации.

Также не исключено, что умершая уже была заражена, но симптомы проявились не сразу. По словам врача-инфекциониста той же киевской больницы №4 Евгения Дубровского, они могут появиться спустя 4-5 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после вакцинации препаратом Pfizer в Винницкой области умер 47-летний мужчина. Предварительно, медики заявили, что смерть не связана именно с прививкой.