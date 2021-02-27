В Киеве женщина провалилась под лед, пытаясь спасти свою собаку. Видео

В Киевеженщина попыталась спасти собаку, которая провалилась под лед. В итоге саму киевлянку пришлось вытягивать с воды с помощью веревки.

Как рассказали в пресс-центре Главного управления ГСЧС в Киеве в Facebook, инцидент произошел рядом с Русановским каналом в Днепровском районе столицы в субботу, 27 февраля. Как уточнили спасатели, в 09:46 им сообщили, что в Русановском заливе, возле проспекта Соборности, 30а, тонет женщина с собакой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Бригада оперативно прибыла на вызов и начала операцию по их спасению. С помощью веревки пострадавших удалось вытащить из воды и оказать медицинскую помощь.

Как оказалось, 31-летняя киевлянка прогуливалась утром со своим псом возле канала. Питомец неожиданно выбежал на лед и провалился под воду. Женщина решила помочь животному – она вышла на лед, но и под ней он провалился.

Спасатели напомнили, что из-за потепления ходить по льду особенно опасно, ведь он в любой момент может треснуть и вы окажетесь в западне.

Отметим, кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook опубликовал краткую инфографику от NOAA о правилах поведения на льду, а также минимальные критерии его толщины для организации тех или иных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области в селе Бучак Каневского района на реке Днепр провалились под лед и утонули три человека, среди них один ребенок 2010 г.р.