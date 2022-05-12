В Киеве загорелся многострадальный кинотеатр 'Тампере': фото и видео с места инцидента

В Киеве вечером среды, 11 мая, загорелся кинотеатр "Тампере". Он расположен в Соломенском районе украинской столицы.

Как пишут местные каналы в Telegram, пожар в здании кинотеатра, вероятнее всего, не связан с войной в Украине, "прилетов" по району не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщения о возгорании появились около полуночи. По состоянию на 00:50 в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве инцидент пока не комментировали.

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Отметим, что кинотеатр был закрыт уже давно. Около десяти лет тянутся разборки вокруг вывода его из госсобственности в обход приватизационной процедуры.

В 2020 году сообщалось, что "Тампере" планировали реконструировать и превратить в современный культурный центр с обновленными залами, в том числе, цифровыми – для просмотра фильмов в 3D-формате и, возможно, 5D-формата, с детской комнатой и адаптировать под нужды людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области в понедельник, 9 мая, зафиксировали пожар на торфяниках. Возгорание произошло в пойме реки Ирпень.