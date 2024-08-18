В Киеве ввели ограничения для крупногабаритного грузового транспорта: что известно

С 18 августа на территории Киева введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Такие меры связаны с приходом жаркой погоды.

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Крупногабаритный грузовой транспорт не пускают в столицу для сохранения дорожного покрытия. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В мэрии заявили, что грузовому транспорту запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн.

Также в КГГА отметили, что в жаркий период водители могут находиться на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. О снятии ограничения для крупногабаритного грузового транспорта будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Украине погода напомнит о недавней июльской жаре. На всей территории страны будет сухо и солнечно, лишь в некоторых областях пройдут небольшие осадки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни столбики термометров в разных регионах будут достигать +33 градусов по Цельсию.

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