В Киеве вражеский дрон разрушил школу: в ГСЧС показали последствия. Фото
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Российские беспилотники ночью атаковали Киев, что привело к повреждению и разрушению гражданских объектов в нескольких районах столицы. В одном из учебных заведений в Соломенском районе после попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
В то же время в Шевченковском районе Киева есть пострадавшие. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Соломенском районе обломки вражеского беспилотника упали на здание учебного заведения. В результате атаки помещение получило значительные повреждения.
В этом районе погибших и пострадавших нет. На месте работали спасатели, которые потушили пожар и обследовали территорию.
В то же время в Шевченковском районе в результате российского нападения пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Медики оказали им необходимую помощь.
Жителей столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак находиться в укрытиях.
Российские войска в течение недели выпустили по Украине более 2200 ударных дронов, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов. Значительная часть ракет была баллистической.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе загорелось одноэтажное здание СТО, а в Шевченковском в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.
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