В Киеве вражеский дрон разрушил школу: в ГСЧС показали последствия. Фото

Российские беспилотники ночью атаковали Киев, что привело к повреждению и разрушению гражданских объектов в нескольких районах столицы. В одном из учебных заведений в Соломенском районе после попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Видео дня

В то же время в Шевченковском районе Киева есть пострадавшие. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Соломенском районе обломки вражеского беспилотника упали на здание учебного заведения. В результате атаки помещение получило значительные повреждения.

В этом районе погибших и пострадавших нет. На месте работали спасатели, которые потушили пожар и обследовали территорию.

Главные истории дня

В то же время в Шевченковском районе в результате российского нападения пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Медики оказали им необходимую помощь.

Жителей столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак находиться в укрытиях.

Российские войска в течение недели выпустили по Украине более 2200 ударных дронов, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов. Значительная часть ракет была баллистической.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе загорелось одноэтажное здание СТО, а в Шевченковском в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!