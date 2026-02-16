В Киеве возобновили подачу тепла в 2500 домов: Кличко сказал, сколько еще осталось

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице восстановили теплоснабжение в 2500 жилых домах после атаки 12 февраля. По состоянию на сейчас без тепла остаются около 100 многоэтажек из 2600, пострадавших в результате обстрела.

Об этом Виталий Кличко написал на своем официальном канале. По его словам, коммунальные службы уже вернули теплоноситель в большинство домов и продолжают работы на других объектах. "Коммунальщики уже восстановили подачу теплоносителя в 2500 домов. Работаем, чтобы вернуть тепло в другие", – отметил он.

Масштабы восстановления

Атака на инфраструктуру столицы 12 февраля оставила без теплоснабжения 2600 многоэтажных домов. Наибольший объем работ пришелся на первые дни после удара, когда специалисты искали повреждения и переподключали сети. Сейчас большинство систем уже работает в штатном режиме, однако в части домов ремонт еще продолжается.

Это большое количество адресов для зимнего периода, но коммунальные бригады продолжают работать без остановки, чтобы завершить подключение.

Около 100 домов остаются без тепла именно из-за последствий последней атаки. Работы там продолжаются, и город обещает возобновить поставки как можно быстрее.

Ситуация в районах столицы

Отдельно более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах до сих пор не получают тепло после предыдущих обстрелов. В этих случаях подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Именно состояние этого объекта определяет сроки полного восстановления теплоснабжения в указанных районах.

Напомним, 15 февраля городской голова Киева сообщил, что за последние сутки в Киеве возобновили подачу тепла еще в 1100 многоэтажек. В общем тепло вернули уже в 1500 домов, которые остались без отопления в результате российского обстрела 12 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал запуск киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они серьезно пострадали от российских обстрелов раньше, чем ТЭЦ-4. Теперь плюсовая температура существенно ускорила восстановительные работы.

В Минэнерго также сообщали, что жилому массиву Троещина в Киеве восстановили теплоснабжение. Впрочем, в части домов батареи все еще могут оставаться холодными из-за локальных аварий.

