В Киеве возникла давка в метро: люди торопились попасть на военный парад. Фото и видео

Во вторник, 24 августа, в киевском метро образовалась давка из-за желающих попасть на военный парад, который проходит на Крещатике.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Из-за большого количества людей "красной" ветке интервал движения поездов составляет три минуты.

В сети было опубликовано видео со станции "Золотые ворота", где толпа людей шла на выход. Отметим, что станция "Театральная" была закрыта на вход.

Видео дня

Отметим, что в День Независимости Украины, 24 августа, в трех городах Киеве, Одессе и Днепре проводят военные парады. По случаю проведению массовых мероприятий в столице перекрыли ряд улиц для автомобильного движения.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская блогерша Анна Бондаренко назвала репетицию военного парада в Киеве ко Дню Независимости страны бредом. Ее возмутило, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.