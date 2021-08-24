В Киеве возникла давка в метро: люди торопились попасть на военный парад. Фото и видео
Во вторник, 24 августа, в киевском метро образовалась давка из-за желающих попасть на военный парад, который проходит на Крещатике.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Из-за большого количества людей "красной" ветке интервал движения поездов составляет три минуты.
В сети было опубликовано видео со станции "Золотые ворота", где толпа людей шла на выход. Отметим, что станция "Театральная" была закрыта на вход.
Отметим, что в День Независимости Украины, 24 августа, в трех городах Киеве, Одессе и Днепре проводят военные парады. По случаю проведению массовых мероприятий в столице перекрыли ряд улиц для автомобильного движения.
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская блогерша Анна Бондаренко назвала репетицию военного парада в Киеве ко Дню Независимости страны бредом. Ее возмутило, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.