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В Киеве возле станции метро "Житомирская" демонтируют незаконные МАФы – не отвечают требованиям паспортов привязки. Фото

Глеб Иванов
Кияни
1 минута
4,2 т.
В Киеве возле станции метро 'Житомирская' демонтируют незаконные МАФы – не отвечают требованиям паспортов привязки. Фото

В Киеве на Берестейском проспекте возле станции метро "Житомирская" проводят демонтаж временных сооружений, которые согласно результатам проверки не соответствуют требованиям паспортов привязки.

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Об этом сообщила КГГА. Отмечается, что в связи с выявленными нарушениями Департамент градостроительства и архитектуры аннулировал соответствующие документы.

В Киеве возле станции метро "Житомирская" демонтируют незаконные МАФы – не отвечают требованиям паспортов привязки. Фото

Так, в частности, сооружение, расположенное неподалеку от входа в подземный переход к станции метрополитена "Житомирская", значительно превышает установленную площадь, указанную в паспортах привязки. Она занимает целых 700 кв. м.

В Киеве возле станции метро "Житомирская" демонтируют незаконные МАФы – не отвечают требованиям паспортов привязки. Фото

Как сообщил директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов, силами КП "Киевблагоустройство" 15 июня начался демонтаж таких временных сооружений.

В Киеве возле станции метро "Житомирская" демонтируют незаконные МАФы – не отвечают требованиям паспортов привязки. Фото

"Несмотря на то что переход к станции метрополитена пока не работает, размещение такого торгового сооружения в столице недопустимо. Это выглядит не эстетично и загромождает общественное пространство. Тем более сейчас проводятся работы по благоустройству территории вдоль Берестейского проспекта, который является одной из крупнейших транспортных магистралей Киева ", – рассказал директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов.

В Киеве возле станции метро "Житомирская" демонтируют незаконные МАФы – не отвечают требованиям паспортов привязки. Фото