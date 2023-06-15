В Киеве возле станции метро 'Житомирская' демонтируют незаконные МАФы – не отвечают требованиям паспортов привязки. Фото

В Киеве на Берестейском проспекте возле станции метро "Житомирская" проводят демонтаж временных сооружений, которые согласно результатам проверки не соответствуют требованиям паспортов привязки.

Видео дня

Об этом сообщила КГГА. Отмечается, что в связи с выявленными нарушениями Департамент градостроительства и архитектуры аннулировал соответствующие документы.

Так, в частности, сооружение, расположенное неподалеку от входа в подземный переход к станции метрополитена "Житомирская", значительно превышает установленную площадь, указанную в паспортах привязки. Она занимает целых 700 кв. м.

Как сообщил директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов, силами КП "Киевблагоустройство" 15 июня начался демонтаж таких временных сооружений.

"Несмотря на то что переход к станции метрополитена пока не работает, размещение такого торгового сооружения в столице недопустимо. Это выглядит не эстетично и загромождает общественное пространство. Тем более сейчас проводятся работы по благоустройству территории вдоль Берестейского проспекта, который является одной из крупнейших транспортных магистралей Киева ", – рассказал директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов.