В Киеве возле станции метро "Выдубичи" перекроют движение из-за ремонта. Карта

Василий Михальчук Кияни 13:19, 31.03.2021 Обновлено: 13:43, 31.03.2021

На Корчеватском спуска (съезд с развязки возле ст. м. "Выдубичи" в направлении Корчеватого) выполнят ремонт плиты проезжей части.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Ремонт продлится с 3 по 5 апреля. Движение будет частично ограничено.

На Выдубичах будут пробки.
УК "Киевавтодор"

В это же время проведут противоаварийный ремонт старых деформационных швов на Южном мосту (в направлении правого берега).

"Чтобы меньше влиять на трафик, работы будут выполняться на выходных", – уточнили в "Киевавтодоре".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 31 марта, дорожно-транспортные происшествия спровоцировали на дорогах города пробки и многочисленные тянучки.

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Кияни

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