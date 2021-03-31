У Києві біля станції метро "Видубичі" перекриють рух через ремонт. Карта

Василь Михальчук Кияни 13:19, 31.03.2021 Оновлено: 13:43, 31.03.2021

На Корчуватському спуску (з’їзд із розв’язки біля ст. м. "Видубичі" у напрямку Корчуватого) виконають ремонт плити проїжджої частини.

Про це повідомили в пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор".

Ремонт триватиме з 3 по 5 квітня. Рух буде часткового обмежено.

На Видубичах будуть затори.
КК "Київавтодор"

Також у цей час триватимуть протиаварійні роботи на старих деформаційних швах на Південному мості (у напрямку правого берега).

"Аби менше впливати на трафік, роботи проведуть на вихідних", – уточнили в "Київавтодорі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в середу, 31 березня, дорожньо-транспортні пригоди спровокували на дорогах міста затори та численні тягучки.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

В Україні з'явиться новий вид військової служби: призвати резервістів зможуть за добу

"Довелося покласти зуби на полицю": в "ДНР" різко виросли ціни, а необхідні продукти зникли з магазинів

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

Сюмар двічі назвала Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради. Відео

У Полтавській області 12-річний школяр помер на перерві