В Киеве возле Дворца 'Украина' прорвало трубу: где возникли проблемы с дорожным движением

Вечером в субботу, 7 июня, в Киеве произошел прорыв трубы водоснабжения в районе Национального дворца искусств "Украина" и одноименной станции метрополитена. Местные власти предупредили о возможных осложнениях дорожного движения.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Инцидент произошел вблизи улицы Большая Васильковская, 112.

Известно, что из-за прорыва трубы подмыло опору светофора. Пострадавших и поврежденного имущества нет.

Аварийные службы уже начали ликвидировать повреждения трубопровода, на месте работают бригады "Киевводоканала".

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева 20 мая на Осокорках произошел прорыв трубы между детской площадкой и детсадом. В результате аварии на теплосети из-под земли бил 15-метровый фонтан.

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