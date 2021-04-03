В Киеве восстановят пассажирские перевозки по Днепру и запустят новый рейс: детали

Киевский Речной вокзал в этом году планирует запустить туристический водный рейс к микрорайону Осокорки в сопровождении экскурсовода.

Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель направления речных перевозок Киевского речного порта Павел Поликанов. По его словам, это будет обновленная программа "Киев индустриальный", во время которой можно будет увидеть древние достопримечательности города и проплыть под 3-мя мостами столицы.

"Стараемся удивить гостей и заранее готовимся к сезону. Планируем запустить рейс на Осокорки. Это будет обновленная программа "Киев индустриальный", во время которой туристы увидят древние достопримечательности города, проплывут под 3-мя мостами и познакомятся с архитектурой самого молодого района Киева. Все это в сопровождении экскурсовода", – сказал Поликанов.

По его словам, неизменными останутся и другие популярные программы. Это:

Панорама Киева – часовая прогулка мимо панорамных исторических склонов Киева;

Дискотека – для желающих отдохнуть вечером под музыкальные хиты;

Детская программа с аниматорами;

Музыкальная программа в сопровождении саксофониста;

Киевское море с прохождением шлюза.

"Дезинфицируем все поверхности на теплоходах после каждого рейса, санитайзеры размещены в доступных местах, еда и напитки продаются только в закрытой таре. Действует масочный режим и социальная дистанция", – напомнил руководитель направления речных перевозок.

Билеты на речную прогулку можно купить онлайн на официальном сайте rpea.com.ua, через чат боты, на сайтах партнеров и непосредственно в кассе на 10 причале с возможностью оплатить бесконтактно, карточкой, а также наличными.

В этом сезоне в планах Речного вокзала также популяризировать Подарочные сертификаты – с определенным номиналом или на выбранную прогулку. А при покупке билетов онлайн до 1 мая, можно получить -20%.