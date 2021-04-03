У Києві відновлять пасажирські перевезення по Дніпру та запустять новий рейс: деталі

Київський Річковий вокзал цьогоріч планує запустити туристичний водний рейс до мікрорайону Осокорки у супроводі екскурсовода.

Про це OBOZREVATEL розповів керівник напрямку річкових перевезень Київського річкового порту Павло Поліканов. За його словами, це буде оновлена програма "Київ індустріальний", під час можна буде побачити стародавні пам'ятки міста та пропливти під 3-ма мостами столиці.

"Намагаємось здивувати гостей і заздалегідь готуємось до сезону. Плануємо запустити рейс на Осокорки. Це буде оновлена програма "Київ індустріальний", під час якої туристи побачать стародавні пам'ятки міста, пропливуть під 3-ма мостами і познайомляться з архітектурою наймолодшого району Києва. Все це у супроводі екскурсовода", – сказав Поліканов.

За його словами, незмінними залишаться й інші популярні програми. Це:

Панорама Києва – годинна прогулянка повз панорамні історичні схили Києва;

Дискотека – для бажаючих відпочити увечері під музикальні хіти;

Дитяча програма з аніматорами;

Музична програма у супроводі саксофоніста;

Київське море з проходженням шлюзу.

"Дезінфікуємо всі поверхні на теплоходах після кожного рейсу, санітайзери розміщені у доступних місцях, їжа та напої продаються лише у запакованій тарі. Діє масочний режим та соціальна дистанція", – нагадав керівник напрямку річкових перевезень.

Квитки на річкову прогулянку можна купити онлайн на офіційному сайті rpea.com.ua, через чат-боти, на сайтах партнерів та безпосередньо у касі на 10 причалі з можливістю оплатити безконтактно, карткою, а також готівкою.

В цьому сезоні у планах Річкового вокзалу також популяризувати Подарункові сертифікати – з певним номіналом чи на обрану прогулянку. А при покупці квитків онлайн до 1 травня, можна отримати -20%.