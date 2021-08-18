В Киеве во время репетиции парада задержали вооруженного мужчину. Фото

В Киеве вооруженный мужчина 18 августа пытался прорваться через кордон правоохранителей во время репетиции военного парада ко Дню Независимости. В итоге его задержали.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Киева в Facebook. Также отмечается, что мужчина угрожал пистолетом полицейским (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, водитель Volkswagen, несмотря на перекрытую дорогу, не отреагировал на требования патрульных.

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На перекрестке улиц Большая Васильковская и Саксаганского он снова попал на перекрытие, где достал пистолет перед полицейскими и демонстративно перезарядил его.

На следующем перекрестке автомобиль остановили, а мужчину задержали. На место позднее прибыли следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице 18 августа на улице Крещатик состоялась репетиция парада ко Дню Независимости. Движение на этом участке дороги, а также на других прилегающих улицах было перекрыто.