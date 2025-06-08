В Киеве во время ЛГБТ-марша задержали военного с протезом: в полиции объяснили ситуацию

В Киеве во время марша ЛГБТ-сообщества "Киевпрайд" в субботу, 7 июня, задержали группу людей, радикально настроенных к мероприятию. Среди них был военный с протезом руки. В сети сообщали, что во время задержания ему повредили протез, в полиции же заявили, что мужчина ударил им правоохранителя.

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Как сообщила пресс-служба полиции Киева в воскресенье, 8 июня, накануне полицейские обеспечивали публичный порядок во время проведения запланированной акции в центре Киева на Михайловской площади.

Перед началом акции туда пыталась пройти группа лиц, радикально настроенных к мероприятию.

По требованию полиции пройти поверхностную проверку они отказались и устроили стычку с правоохранителями, говорится в сообщении.

Их доставили в управление полиции для осуществления проверки. Правоохранители изъяли у молодых людей дымовые шашки и баллончики дративливого действия и составили в отношении них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) КУоАП.

В сообщении правоохранителей указано, что в сети распространяется недостоверная информация о якобы неправомерном задержании военнослужащего с протезом, а также повреждении протеза полицейскими.

"Информируем, что военнослужащий во время давки ударил протезом по голове работника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибной раны", – заявили в полиции Киева.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – насилие в отношении работника правоохранительного органа, ведется следствие.

В полиции также призвали участников массовых акций "выражать свою позицию исключительно законным способом, не нарушая права других граждан".

На любые правонарушения и агрессию пообещали реагировать в соответствии с нормами действующего законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу в местных пабликах рассказали, что в центре Киева произошли столкновения полиции с представителями организации "Правая молодежь", которые протестовали против проведения акции "КиевПрайд Парк". Задержанных доставили в райуправление полиции.

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