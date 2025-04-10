В Киеве в результате вражеской атаки повреждены дома и авто, возник пожар: есть пострадавшие. Фото
В ночь на 10 апреля страна-агрессор Россия совершила атаку ударными беспилотниками по столице Украины. В двух районах Киева повреждены дома и авто, в результате действий агрессора пострадали два человека.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что спасатели были привлечены для ликвидации последствий атаки в Дарницком и Голосеевском районах города.
В частности, на Дарнице повреждения получили частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных сооружений.
За медицинской помощью обратились две женщины: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая – множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте, без госпитализации.
В Голосеевском районе города в результате вражеской атаки возникло возгорание складского помещения.
В ГСЧС отметили, что все пожары, вызванные нападением российских дронов, в столице потушены. К гашению и ликвидации последствий были привлечены более 50 спасателей, а также 13 единиц специальной техники.
Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева несколько дней продолжались аварийно-восстановительные работы на месте российской атаки баллистикой. По состоянию на день вторника, 8 апреля, было разобрано более 190 кубометров строительных конструкций и мусора.
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