В Киеве в результате российского обстрела получило повреждения посольство Ватикана. Фото

Во время очередного удара российских захватчиков по Киеву были повреждены основное здание и служебные помещения Апостольской нунциатуры. Повреждения вызвали российские дроны, которые были направлены в жилые дома, расположенные в непосредственной близости к указанному дипломатическому представительству Ватикана.

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Об этом сообщила Апостольская нунциатура. В свою очередь архиепископ Висвальдас Кульбокас отметил, что регулярные обстрелы столицы Украины "в последние недели усиливаются".

"Тревожным является то, что беспилотники намеренно нацелены на гражданские кварталы. Я собственными глазами видел и слышал, как дроны летали непосредственно вокруг нунциатуры, вокруг домов. Я не знаю, что они искали. Мы слышали несколько взрывов, и два из них – очень близко", – рассказал он иностранным журналистам.

По его словам, из-за воздушной атаки российских оккупантов были значительно повреждены "в 70 и в 90 метрах" рядом с нунциатурой два жилых дома.

"Наши помещения также получили определенные повреждения. В главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти достаточно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты", – сказал архиепископ Кульбокас.

Он подчеркнул, что хотя персонал диппредставительства не пострадал, "это производит сильное впечатление, когда видишь взрывы, происходящие в непосредственной близости".

Более того, апостольский нунций отметил, что нунциатура расположена в Шевченковском районе столицы Украины, где немало посольств. Именно этот район захватчики чаще всего атакуют (после прифронтовых городов) дронами и ракетами.

"Некоторые из них прилетают всего несколько сотен метров от нас, а этой ночью несколько прилетели очень близко. Сегодня снова, уже в который раз, наши сотрудники не смогли вовремя попасть на работу, потому что нет возможности передвигаться, дороги приходится расчищать от большого количества обломков и осколков. Сегодня, как и в предыдущие дни, невозможно даже открыть окна, потому что по всему городу пожары, горят токсичные вещества из ракетного топлива и топлива для беспилотников", – рассказал он.

Архиепископ Кульбокас подчеркнул, что хоть обстрелы Киева и раньше были частыми и регулярными, интенсивность значительно возросла с конца мая.

"Например, если считать только дроны, взрывы следовали один за другим в течение трех часов. Затем полетели ракеты. Три часа означает, что ты слышишь, как пролетает беспилотник, а потом тот же беспилотник возвращается, и ты не знаешь, какую цель он преследует, но слышишь его непосредственно над головой. Потом еще один, и еще – пятый, десятый, двадцатый, тридцатый – и так непрерывно. Потом слышишь взрывы, и все это вызывает большое напряжение", – говорит Висвальдас Кульбокас.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрелов как минимум в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

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