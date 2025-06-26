В Киеве уже восстановили 25 многоэтажек, поврежденных из-за обстрелов РФ

С начала полномасштабной войны в столице восстановили 25 жилых домов, значительно поврежденных из-за российской агрессии. В 7 многоквартирных домах восстановительные работы сейчас продолжаются. Всего по результатам технического и комиссионного обследования в городе определили 72 многоквартирных дома (из них 36 – в 2025 году), которые получили значительные повреждения и восстанавливаются за счет средств из городского бюджета.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время расширенного совещания, проходившего 26 июня под председательством мэра Виталия Кличко.

"Город системно работает над восстановлением поврежденной вражескими атаками инфраструктуры – прежде всего жилья киевлян. Мы хорошо осознаем, как много значит для людей возможность снова жить в привычных условиях. Поэтому городские власти прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить жилье. Уже завершены восстановительные работы на 25 многоквартирных домах, еще на 7 продолжается ремонт. На других объектах осуществляется подготовка проектно-сметной документации. Работы выполняем за счет городского бюджета", – отметил Николай Поворозник.

Он добавил, что перечень жилых домов, требующих реконструкции или капитального ремонта, определен соответствующим распоряжением городских властей. В 2025 году в него добавили еще 36 домов, подвергшихся значительным разрушениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Киеве получили повреждения разной степени почти 2 400 зданий и сооружений. Из них более 1 600 – это многоквартирные жилые дома.

Отдельно в 2022 году за средства резервного фонда государственного бюджета были частично восстановлены 212 жилых домов. В них заменили поврежденные окна, двери, кровли. Впрочем, эта программа действовала только один год, поэтому основная нагрузка по восстановлению городских объектов сейчас лежит именно на столице.