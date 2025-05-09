В Киеве устроили 'Фестиваль рыбалки' на Днепре для ветеранов ТРО

"Фестиваль рыбалки" на Днепре провели в воскресенье, 4 мая, ветераны одного из подразделений Киевской ТРО, и есть надежда, что эти мероприятия станут регулярными в ближайшее время.

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Об этом рассказал журналист Дмитрий Мосиенко.

Это мероприятие, собравшее около сотни человек, ветеранов и членов их семей, стало результатом усилий группы активистов-ветеранов, которые видели, как тяжело их товарищам-побратимам, которым и после возвращения домой трудно было физически и психологически стабилизироваться.

Как отметил из собственного опыта заместитель капеллана подразделения Виктор, несколько ротаций, потери и стресс прошлых месяцев и лет войны научили его не только бороться со стрессом и депрессией – в частности, садясь за руль и путешествуя по улицам любимого города, – но и не оставлять без внимания подобные проблемы у его "паствы" – многим ребятам уже так была нужна подобная встреча, возможность пообщаться с единомышленниками, с теми, кто их поймет.

Психологического комфорта и – что естественно – эффекта исцеления встрече на берегу спокойного и тихого Днепра добавил тот факт, что многие ветераны приехали на это мероприятие с женами и детьми, и среди детишек ветераны провели конкурс с награждением наиболее успешных рыбаков.

Тихое солнечное утро сменилось дождем, но организаторы были уже готовы к такому сценарию, столы и скамейки были собраны под прозрачными палатками, и капли дождя совсем не мешали ни общению, ни вкусному обеду.

Несколько дней перед этим тихим утром здесь кипела большая работа! Этот "Фестиваль рыбалки", гуманитарную акцию для ветеранов одной из частей Киевской ТРО (которую потом направляли и на восток, и на север), придумали и инициировали, как указано ранее, активисты из рядов этого же батальона.

Подпрыгивая на одной ноге с протезом, цепляя столы и скамейки травмированными руками, ребята (некоторым под 60) с травмами конечностей и позвоночника расчистили площадки, подготовили место, печки и дрова для поваров (из рядов своих же бойцов), которые в воскресенье наварили борща, ухи, плова, кофе, нажарили шашлыков на сотню взрослых и детишек и сделали еще кучу другой необходимой работы.

Сказать, что это было очень вовремя – собраться тихим утром в воскресенье 4 мая, – это ничего не сказать!

Поэтому, возвращаясь к тому, что легло в основу этого "Фестиваля", Виктор отмечает:

– Иисус, он как собирал апостолов? Они были рыбаками! И раньше тоже рыбачили. И сегодня мы делаем то же самое: сейчас ребята там (показывает в сторону берега) ловят рыбу на удочки! Что это такое? Люди так могут отдохнуть!

Поскольку, как уже сказано ранее, многие из ветеранов приехали на этот "Фестиваль рыбалки" с семьями, мы знакомимся с приветливой женщиной Оксаной, женой ветерана Владимира "Испанца", и просим сказать, почему, по ее мнению, так нужно это мероприятие.

Оксана отметила, что с первых дней войны помогала воинам и твердо намерена продолжать это делать, и "эти мероприятия нам очень нужны, чтобы мы объединялись, общались, жили добрыми мыслями и было больше позитива, обязательно мы здесь помним тех, кто у нас уже "на небе в строю", но надо и отвлекаться, тем более (быть) на свежем воздухе, ведь движение – это жизнь! Надо объединяться и встречаться нам чаще, чтобы никто из ребят не замыкался. Слава Украине! Мира всем нам, вместе к победе!"

К разговору также присоединилась Юлия, представитель законодателей Днепровского района. Она отметила:

– Считаю, что на сегодняшний день это действительно обязательные мероприятия: Мы можем выразить свою благодарность таким образом военным, которые защищали наше государство, которые защищали наш покой. К сожалению, они возвращаются и остаются забытыми, люди презирают их в повседневной жизни, и в маршрутках, и в общественных местах, а хочется, чтобы такие люди, наоборот, ощущали жажду жизни, чувствовали, что они действительно сделали правильный выбор, что пошли защищать наше государство, поэтому такие мероприятия нужно делать больше и больше! Это замечательное, прекрасное воскресное утро, природа, уха, шашлыки, очень много локаций для детишек, стрельба из лука и катание на катамаранах, рыбалка – здесь действительно природа вдохновляет к жизни! Здесь хочется общаться, хочется обмениваться добрыми эмоциями, природа – это всегда энергетика и позитив. Присоединяемся, давайте делать это вместе, чтобы ребята чувствовали себя действительно нужными.

К разговору присоединился Артем. Несмотря на полученную на войне травму, Артем остается очень спортивным, держит форму, его телосложение показывает, что он был и остается совершенным бойцом. "Фестиваль рыбалки" – это его инициатива. Подготовка площадок для отдыха, обедов, работы поваров или таких фитнес-развлечений, как стрельба из луков или рыцарские поединки, – тоже все контролирует Артем. Более того, оказалось, что он пригласил и на его призыв охотно откликнулись командиры и бойцы из других частей, немало людей, чьи сердца тоскуют по тихой мирной рыбалке и по людям, которые тебя только и смогут понять. Поэтому обо всем этом проекте Артем объясняет:

– Во-первых, это отдых! Почему рыбалка? Смотрите, я, например, всю жизнь занимался спортом, но знаю и немало людей, которым после ранения надо восстанавливаться, реабилитация, работа с психологом – все это нужно, но активно заниматься спортом не все смогут! А некоторые, может, и не хотят! И человек закрывается, сидит дома. Он не может с соседями даже поговорить, потому что они его не понимают! Для этого мы и делаем такие фестивали! Фестивали рыбалки! Что может быть и легче, и проще, и естественнее?! Человек пришел – поймал, не поймал, посидел в кругу единомышленников, пообщался – и это уже очень большой плюс! И дело в том, что такие мероприятия нужно проводить на постоянной основе! Даже каждые выходные! Артем очень серьезно настроен сделать этот проект регулярным, тем более во время теплого сезона! Артем продолжает:

– Хорошая погода, вокруг – природа! Ну это уже само по себе исцеляет! И пусть ветераны живут долго, пусть о них помнит наше государство, пусть о них помнят наши чиновники, потому что благодаря ветеранам наша страна и устояла!

И в этом весь Артем, он и его команда, они правы, и разве можно с ними не согласиться?