В Киеве устраняют последствия повреждения асфальтового покрытия

Специалисты Киевавтодора устраняют последствия повреждения асфальтного покрытия на ул. Антонович.

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Об этом сообщили в КГГА.

Ориентировочное время возобновления движения транспорта на участке ул. Антоновича от ул. Жилянской до ул. Физкультуры – утро воскресенья, 16 июня.

Как отмечает "Киевавтодор", асфальтирование этого участка будет осуществляться в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях.

Напомним, сегодня, 15 июня, по ул. Антоновича в результате значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть. Поэтому на участке ул. Антоновича от ул. Жилянской до ул. Физкультуры перекрыто движение транспорта.