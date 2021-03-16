В Киеве установили первые посты мониторинга воздуха: Кличко проверил их работу. Фото

В Киеве заработали два первых поста мониторинга воздуха – в Дарницком и Днепровском районах города.

Они расположены на улице Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Мэр столицы Виталий Кличко во вторник, 16 марта, проверил работу одного из них, передает пресс-служба мэра.

Он отметил, что оборудование и программное обеспечение на новых постах мониторинга воздуха соответствует европейским стандартам, в частности директивам ЕС, и рекомендациям ВОЗ. Системы с аналогичным принципом работы работают в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль. Устроены также и газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан, и пробоотборники для тяжелых металлов.

Все данные – в открытом доступе и их можно увидеть в режиме онлайн на сайте КГГА по ссылке.

Показатели можно увидеть на карте, где отображается актуальное состояние атмосферного воздуха и погодных условий. Ведь каждый житель столицы должен иметь актуальную и объективную информацию о состоянии воздуха в городе. А также получать четкие рекомендации, что делать, когда качество воздуха по определенным причинам ухудшается.

"Пока город имеет два таких поста мониторинга. Еще три поста планируем установить до конца этого года в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Сейчас управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы. Киеву нужна собственная стратегия улучшения экологической ситуации, которая принимала бы во внимание все сферы жизнедеятельности города, которые влияют на состояние воздуха – транспорт, деятельность промышленных предприятий, озеленение и другие. И управление экологии разрабатывает такую стратегию", – подчеркнул Кличко.