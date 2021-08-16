В Киеве установили новый трезубец на флагштоке самого большого государственного флага. Фото и видео

В Киеве ко Дню флага и 30-летия независимости Украины установили новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного флага. Новая конструкция оснащена поворотным механизмом.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко в понедельник, 16 августа. Городской глава также обнародовал видео, на котором показано соответствующие работы: демонтаж старого трезубца и установление новой конструкции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ко Дню флага и 30-летия независимости Украины установили новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного флага. Конструкция обновленного трезубца, которую изготовили на одном из столичных предприятий, – более легкая и оснащена поворотным механизмом", – сообщил Кличко.

Видео дня

Глава города напомнил, что мемориал с наибольшим флагштоком Украины построили на средства меценатов и открыли в прошлом году ко Дню флага.

Высота флагштока – около 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.