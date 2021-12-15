В Киеве у журналиста украли велосипед, пока он брал интервью у начальника столичной полиции

У столичного журналиста Олег Черниша украли велосипед пока он брал интервью у руководителя Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Ивана Выгивского. Событие представитель СМИ назвал "киевским парадоксом".

Об этом Черниш сообщил на своей странице в Facebook. Инцидент произошел в среду, 15 декабря. Он рассказал, что транспортное средство украли прямо в подъезде, возле его квартиры.

Велосипед был спрятан за дверью общего с соседями коридора и "прикован" к стене.

"Одно радует – велик был старенький, покоцанный и не очень дорогой", – написал Черниш.

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Он также опубликовал две фотографии. На первой он находится в помещении полиции Киева и берет интервью у Выгивского, а на втором фото изображен сам предмет кражи – велосипед.

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