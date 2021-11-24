Украинка заявила, что работники "Новой почты" украли у нее 10 кг сахара

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинка рассказала, что работники 'Новой почты' украли у нее 10 кг сахара

Клиентка "Новой почты" подозревает сотрудников почтового оператора в воровстве. По ее словам, они украли у нее 10 кг сахара.

Об этом она рассказала на странице компании в Facebook. По ее словам, воровством якобы занимаются в отделении №1 города Сумы.

Что произошло

По словам клиентка "Новой почты", ей пришла посылка – мешок сахара. В нем должно было быть 50 кг.

"Усердный мальчик сам привез в авто, и помог загрузить в машину. А дома я увидела, что мешок разорван снаружи – у завязки – и внутри разорван полиэтилен, взвесила – 40 кг вместо 50-и. Украли 10 килограмм", – рассказала она.

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Жалоба клиентки "Новой почты"

При этом женщина подчеркнула: она не сомневается в том, что мешок был разорван специально. Причиной такого мнения является аккуратный разрыв, сделанный так, чтобы сахар не рассыпался.

Произошедшее она назвала позором. "Ваши работники шарят по посылкам и воруют. Позорная ситуация", – подытожила клиентка "Новой почты".

Клиентка "Новой почты" не сомневается в том, что мешок был разорван специально
Что говорят в "Новой почте"

В ответе под постом о воровстве своих сотрудников в "Новой почте", по сути, никак не прокомментировали ситуацию. Там только пообещали провести проверку случившегося.

"Пожалуйста, напишите нам номер накладной посылки. Чтобы мы могли все проверить", – говорится в ответе.

Ответ "Новой почты"
Украинец потерял на "Новой почте" тонну орехов

Украинец потерял посылку стоимостью 180 тыс. грн, которую ему отправили через "Новую почту". Груз представлял собой тонну грецкого ореха. По словам мужчины, кто-то незаконно забрал отправление вместо него.

По его словам, сотрудник "Новой почты" не проверил документы перед выдачей груза. Однако, как выяснилось позже, проблема была не в этом – мужчина нарвался на мошенников (уже известно, как работает схема обмана).

"У меня при участии ваших сотрудников украли посылку на сумму 180 000 грн... Я приехал в отделение и понял, что посылку украли (а это была тонна грецкого ореха)", – рассказал потерпевший.

Также OBOZREVATEL сообщал, что "Новая почта" разрешила украинцам просить об установке почтоматов в подъездах по определенным адресам. Пока что пользоваться устройствами для получения посылок и подавать заявки на их установку могут только жители городов.

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