Украинка заявила, что работники "Новой почты" украли у нее 10 кг сахара

Клиентка "Новой почты" подозревает сотрудников почтового оператора в воровстве. По ее словам, они украли у нее 10 кг сахара.

Об этом она рассказала на странице компании в Facebook. По ее словам, воровством якобы занимаются в отделении №1 города Сумы.

По словам клиентка "Новой почты", ей пришла посылка – мешок сахара. В нем должно было быть 50 кг.

"Усердный мальчик сам привез в авто, и помог загрузить в машину. А дома я увидела, что мешок разорван снаружи – у завязки – и внутри разорван полиэтилен, взвесила – 40 кг вместо 50-и. Украли 10 килограмм", – рассказала она.

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При этом женщина подчеркнула: она не сомневается в том, что мешок был разорван специально. Причиной такого мнения является аккуратный разрыв, сделанный так, чтобы сахар не рассыпался.

Произошедшее она назвала позором. "Ваши работники шарят по посылкам и воруют. Позорная ситуация", – подытожила клиентка "Новой почты".

В ответе под постом о воровстве своих сотрудников в "Новой почте", по сути, никак не прокомментировали ситуацию. Там только пообещали провести проверку случившегося.

"Пожалуйста, напишите нам номер накладной посылки. Чтобы мы могли все проверить", – говорится в ответе.

Украинец потерял посылку стоимостью 180 тыс. грн, которую ему отправили через "Новую почту". Груз представлял собой тонну грецкого ореха. По словам мужчины, кто-то незаконно забрал отправление вместо него.

По его словам, сотрудник "Новой почты" не проверил документы перед выдачей груза. Однако, как выяснилось позже, проблема была не в этом – мужчина нарвался на мошенников (уже известно, как работает схема обмана).

"У меня при участии ваших сотрудников украли посылку на сумму 180 000 грн... Я приехал в отделение и понял, что посылку украли (а это была тонна грецкого ореха)", – рассказал потерпевший.

Также OBOZREVATEL сообщал, что "Новая почта" разрешила украинцам просить об установке почтоматов в подъездах по определенным адресам. Пока что пользоваться устройствами для получения посылок и подавать заявки на их установку могут только жители городов.