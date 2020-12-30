Киев накрыл туман: город сковали пробки

Олег Тимченко Кияни 09:58, 30.12.2020 Обновлено: 11:19, 30.12.2020

В Киеве утром 30 ноября наблюдается туман, в связи с этим на дорогах затруднено движение транспорта.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, порывы ветра 15-18 м/с, видимость – 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).

По данным Google Maps, пробки наблюдаются на мостах – Южном и Метро (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Заторы также на проспектах Голосеевском, Победы, Валерия Лобановского и Николая Бажана, также на Набережном шоссе, Большой окружной, на улице Нижний Вал и Харьковском шоссе.

Движение затруднено на двух киевских мостах.
Google Maps
Пробки в районе Бориспольского шоссе.
Google Maps
Тянучки на проспектах Валерия Лобановского и Голосеевском.
Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду, 30 декабря, погода на большей части Украины будет сухой, осадки возможны только в западных областях.

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