Київ накрив туман: місто скували затори

Олег Тимченко Кияни 09:58, 30.12.2020 Оновлено: 11:19, 30.12.2020

У Києві вранці 30 листопада спостерігається туман, у зв'язку з цим на дорогах ускладнено рух транспорту.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, пориви вітру 15-18 м/с, видимість – 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий).

За даними Google Maps, затори спостерігаються на мостах – Південному і Метро (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Затримки руху також на проспектах Голосіївському, Перемоги, Валерія Лобановського та Миколи Бажана. Також є затори на Набережному шосе, Великій окружній, на вулиці Нижній Вал та Харківському шосе.

Рух ускладнений на двох київських мостах.
Google Maps
Затори в районі Бориспільського шосе.
Google Maps
Затори на проспектах Валерія Лобановського і Голосіївському.
Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в середу, 30 грудня, погода на більшій частині України буде сухою, опади можливі лише в західних областях.

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