В Киеве суд отправил в СИЗО чиновника ''миграционки'', который покрывал банду сутенеров. Фото

Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО без права внесения залога заместителя начальника Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, покрывавшего банду сутенеров. Он был задержан на этой неделе в рамках масштабной спецоперации.

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Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Правоохранители провели более 30 обысков в местах разврата, местах проживания фигурантов и в административных зданиях Нацполиции.

По результатам были задержаны 15 участников группировки, которые организовали в столице деятельность сети разврата и вербовали женщин в занятие проституцией.

Заместителю начальника Департамента сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);

ст. 302 (создание или содержание мест разврата);

ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

В настоящее время суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании мер высокопоставленному чиновнику и еще трем лицам. "Вербовщики" арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн. каждому. Рассмотрение других ходатайств продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала "бизнес" по оказанию сексуальных услуг. Час "отдыха" стоил от 5000 до 6500 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали жителя Киева, подозреваемого в торговле людьми. Якобы мужчина отправлял украинок в сексуальное рабство за границу.

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