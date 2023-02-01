В Киеве разоблачили топ-чиновников ''миграционки'', которые ''крышевали'' проституцию: доходы достигали более 50 миллионов ежемесячно. Фото

В Киеве разоблачили топ-чиновников Департамента миграционной полиции, которые "крышевали" проституцию в столице и других регионах Украины. Правоохранители провели более 30 обысков, более 20 лицам сообщено о подозрении.

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Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в среду, 1 февраля. Как отмечается, были задержаны заместитель руководителя Департамента миграционной полиции, руководитель отдела профильного подразделения столичной полиции и еще 12 участников группировки.

По данным правоохранителей, "доходы", получаемые организаторами нелегального бизнеса, каждый месяц составляли по меньшей мере 50 млн грн. Топ-чиновники "прикрывали" их деятельность.

Как сообщили в СБУ, в такие места подбирали девушек от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием. Также члены группировки создавали группы в мессенджерах, где искали девушек для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе "эскорта". Им предлагали поездки к "клиентам" в Украине, а также за рубежом.

Стоимость "услуг" составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь.

Сотрудники СБУ провели более 30 обысков по адресам пребывания фигурантов, в том числе в административных зданиях Национальной полиции Украины.

Более 20 лицам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);

– ст. 302 (создание или содержание мест разврата);

– ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля представители ГБР провели обыски у руководства киевской налоговой службы. Они разоблачили на нарушениях и.о. главу налоговой службы Киева Оксану Датий. У нее обнаружили запасы наличной валюты, дорогие часы и шикарные автомобили.

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