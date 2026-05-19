В Киеве состоялся Women Gravity Brunch: синергия женского лидерства, бизнеса и современной эстетики

На днях в столичном ресторане "Veranda on the River" состоялся WOMEN GRAVITY BRUNCH – камерное закрытое мероприятие, которое объединило ведущих предпринимательниц, представительниц креативных индустрий, эксперток и лидеров различных сфер. Событие было посвящено глубоким и актуальным вопросам личной идентичности, самоценности, развития бренда и современных тенденций в beauty- и fashion-индустриях.

Видео дня

Мероприятие прошло в символическом дресс-коде Total White, который олицетворял новый этап, внутреннюю свободу и осознанность. Локация на берегу Днепра, авторский гастрономический сет и атмосфера весеннего Киева создали уникальное пространство для качественного нетворкинга, обмена опытом и формирования новых профессиональных партнерств и креативных идей.

Организатор WOMEN GRAVITY BRUNCH Марина Филипенко подчеркнула социокультурную важность создания подобных площадок для взаимодействия:

"Сегодня украинская женщина – это олицетворение невероятной силы, которая сочетает в себе лидерство, несокрушимость и глубокую внутреннюю красоту. WOMEN GRAVITY BRUNCH стал не просто платформой для обмена бизнес-кейсами, а особым, поэтическим пространством единения. Мы стремились создать атмосферу, где каждая участница смогла бы почувствовать свою самоценность, найти внутренний баланс и получить ресурсы для дальнейшего развития. Синергия красоты, интеллекта и взаимоподдержки, которую мы наблюдали, доказывает: когда женщины объединяются, создается мощная гравитация, способная вдохновлять и менять мир вокруг".

Программа бранча объединила практические знания в сферах психологии, бизнеса и красоты. Ведущие эксперты, среди которых Виталий Раевский, Малика Беатриче, Татьяна Рейнолдс, Irina Bashtan и Анжелика Черноморец, представили доклады по направлениям развития внутренней устойчивости, актуальных трендов эстетической медицины и инструментов формирования репутации и личного бренда.

Хедлайнеркой мероприятия выступила знаковая фигура украинской культуры, народная артистка Украины Ольга Сумская, которая поделилась уникальным опытом профессиональной реализации и сохранения собственной идентичности. Также в рамках бранча состоялась презентация нового музыкального проекта Инны Приступы – "БУДЕШ СИЛЬНА", который стал своеобразным манифестом современной женщины, историей о внутренней опоре и силе оставаться собой.

Отдельным украшением мероприятия стали выступления артистов – Екатерина Бужинская, Бажана и Марина Филипенко, BOBOVA, Amore Twins, Ольга Старовойт, Алла Жарикова, Влад Гнатовский, Анна Атаманова, Дмитрий Семенько, Sisters Mix и др. Их творчество вдохновило каждого присутствующего и подарило невероятную атмосферу.

Организатор: Марина Филипенко. Генеральный партнер: VERANDA on the river.

Партнеры: Raievskiy dental clinic, REYNOLDS dental clinic, Klim Town агентство недвижимости, Brandface, Bloggers Awards, Baraka, Yamagiva, LikaMed, Reverage cosmetics, Lukiné, Lumen, Maryna Ocean, Positive Studio, Otherwise by Angela Chygrin, Mer de Glace, LYALINA, MS WORLD, GOLD ZAGAR, MedOrion, Business Gtavity Awards, Fenix charity

Мероприятие состоялось при поддержке: OBOZ.ua,44.ua, "ПЕРВЫЙ БИЗНЕСОВЫЙ | BIZ", FASHION TV, 5 канал, "Наше мьюзик", TOUCH, TrueUa, Super Lady, COOLBABA, But.in.ua, Studio of my dreams, Перец фм, ТЕРА, 33 канал, INRAITING TV, Наше music, FASHION, Absurdu.net, Lucky Ukraine, Culture trend, Profbuild и др.