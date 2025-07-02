В Киеве состоялся гранд-финал 161-го концертного сезона Национальной филармонии Украины

29 июня в зале Национальной филармонии Украины состоялось торжественное закрытие 161-го концертного сезона. Мероприятие объединило поклонников классической музыки и стало еще одним напоминанием о силе культуры в военное время. Генеральным партнером концерта выступил Sense Bank.

Видео дня

В программу вечера вошли "Концерт для скрипки с оркестром" Иоганнеса Брамса и "Симфония № 6" Густава Малера. Академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины руководил приглашенный дирижер из США Теодор Кухар. С приветственным словом к гостям мероприятия обратились Михаил Швед, генеральный директор Национальной филармонии Украины и Елена Зубченко, заместитель председателя правления Sense Bank.

По словам Елены Зубченко, Sense Bank поддержал закрытие 161-го концертного сезона Национальной филармонии Украины в рамках стратегической деятельности банка, основа которой – всестороннее содействие развитию украинской культуры, особенно во время войны.

"Ценно, что филармония работает несмотря на ночные российские атаки, что оркестр в полном составе радует слушателей непревзойденной игрой. Музыка поддерживает и вдохновляет. Поэтому ждем с нетерпением нового сезона!" – прокомментировала Елена Зубченко.

Напомним, в течение 161-го концертного сезона Национальная филармония реализовала ряд масштабных инициатив: проект "Филармония непокоренных", введение льготных билетов, масштабные фестивали, поддержка молодых талантов через запуск Молодежной академии, а также использование VR-технологий в рамках программы восстановления ментального здоровья военных.