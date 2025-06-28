В Киеве состоялась Всеукраинская олимпиада по робототехнике для юных изобретателей

21–22 июня в Киеве состоялась Всеукраинская олимпиада по робототехнике WRO – главное событие в мире STEM-образования для детей и молодежи. Соревнование состоялось в рамках национального фестиваля ROBOTICA + ROBOFIRST 2025, который в этом году проходил при поддержке Sense Bank.

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Олимпиада стала центральной частью фестиваля, объединившего лучшие практики инженерного, технического и программистского образования. В соревнованиях приняли участие более 600 школьников со всей Украины в возрасте от 5 до 19 лет.

Участники представили собственные робототехнические разработки, демонстрировали знания по программированию, работали над инновационными проектами, соревновались в креативности и технических навыках. Победители получили возможность представить Украину на международном этапе WRO.

Фестиваль ROBOTICA+ROBOFIRST также включал ряд других активностей: соревнования FIRST LEGO League, ROBOFIRST, Сумо, RoboArt, конкурс Minecraft Education и тематические мастер-классы.

Генеральным партнером события стал Sense Bank, который поддерживает общественно важные проекты в области образования, спорта и всестороннего развития украинской молодежи.

"Для команды Sense Bank большая честь быть частью крупнейшего STEM-фестиваля в Украине и поддержать событие, объединяющее юных новаторов, менторов, преподавателей и родителей вокруг общей цели – развития образования и инноваций. Наши ценности перекликаются с миссией фестиваля: раскрывать потенциал молодежи, вдохновлять на смелые идеи и поддерживать следующее поколение инженеров и изобретателей", – отмечает Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT и диджитализации Sense Bank.

Также на фестивале Sense Bank презентовал новую карту TRY, созданную специально для детей. Она сочетает финансовую грамотность, удобство контроля расходов и мотивацию через систему вознаграждений.