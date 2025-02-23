В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха: самый высокий уровень – на левом берегу

В воскресенье, 23 февраля, в Киеве наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха. Уровень загрязненности средний на правом берегу и очень высокий – на левом.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Столица Украины оказалась на 20-м месте в мировом рейтинге самых загрязненных городов.

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности называют накопление взвешенных веществ (пыли). В частности, маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей в воздухе.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха в Киеве жителям левого берега рекомендовано:

– закрыть окна;

– ограничить пребывание на улице;

– пить много воды;

– если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

"Следите за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени по ссылке", – добавили в КГВА.

Жители столицы продолжили сообщать, что весь город словно оказался в дыму. По данным IQAir, в этот день Киев занял 20-е место в мировом рейтинге самых загрязненных городов.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля Киев попал в 30-ку рейтинга самых загрязненных городов мира. Столица Украины, по состоянию на утро субботы, занимала 26-е место.

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