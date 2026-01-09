В Киеве развернули мобильные котельные для обогрева больниц

В результате массированной ракетно-дроновой атаки страны-агрессора России 9 января часть Киева осталась без отопления, в том числе и ряд медицинских учреждений. Для обогрева киевских больниц "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные.

Об этом сообщила КГГА. В администрации отметили, что передвижные котельные развернули в шести районах столицы.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" оперативно доставили и подключили 18 мобильных передвижных котельных. Сейчас эти установки вместе с необходимым запасом топлива работают в 13 больничных учреждениях.

"Оборудование котельных позволяет длительное время работать автономно и обеспечивать отопление больниц до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников", – отметили в КГГА.

В администрации отметили, что в прошлом году в Киеве увеличили количество мобильных котельных до 69 единиц, благодаря сотрудничеству с бельгийским агентством по международному сотрудничеству Enabel. Мощность новых котельных – 1800 кВт, что втрое больше, чем те, что применялись до этого.

В КГГА напомнили, что 9 января из-за ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру Киева часть города осталась без отопления. Больницы со стационарными отделениями, родильные дома, центры социальной защиты и другие учреждения были оперативно переведены на теплообеспечение из резервных источников.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 9 января, агрессор бил по Киеву крылатыми ракетами, дронами и баллистикой. Повреждены жилые дома; четыре человека погибли. Удары также пришлись на энергетику: и на левом, и на правом берегу столицы после этого были введены экстренные отключения электроэнергии. В городе наблюдались серьезные перебои с отоплением и водой.

