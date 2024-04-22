В Киеве пьяный водитель сбил двух пешеходов: одна женщина умерла. Фото с места ДТП

В Киеве в воскресенье, 21 апреля, произошла авария, во время которой пьяный водитель сбил двух пешеходов. В результате ДТП одна женщина скончалась.

Водителя BMW задержали в Оболонском районе. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции по городу Киеву.

Авария произошла сегодня около 19:30 на Большой Окружной дороге. Полицейские получили сообщение о том, что в результате аварии пострадали два человека. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа и медицинский персонал.

По предварительной информации, водитель BMW, 1987 года рождения, не справился с управлением и выехал на обочину, где травмировал двух пешеходов. В результате столкновения женщина, 1983 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью и погибла. Еще одно пострадавшее лицо, местного жителя 1990 года рождения, доставили в больницу с телесными повреждениями.

Нарушителя задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он прошел проверку на состояние опьянения, результат которой показал 0,35 промилле.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, водителю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Как писал OBOZ.UA:

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