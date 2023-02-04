В Киеве провели акцию по декоммунизации Воздухофлотского проспекта

Политический и экономический эксперт Борис Кушнирук провел символическую акцию по декоммунизации Воздухофлотского проспекта – прикрепил на одном из домов табличку под названием "проспект Европейского Союза". Видео он обнародовал на своей странице в Facebook, пишет Gazeta.ua.

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"Это в определенной степени перформанс, но он символичен. Он касается предложений переименовать Воздухофлотский проспект. Потому что это название, которое было при советской власти, к тому же российской, и связано с так называемым красным воздушным флотом. И если мы уже говорим, что нам нужно завершить и декоммунизацию, и дерусификацию, то, безусловно, это название все же ассоциируется именно с той властью, тем режимом, который на протяжении веков фактически оккупировал территорию Украины", – сказал Кушнирук.

"Предложение касается того, чтобы назвать этот проспект проспектом Европейского Союза. Это символично, особенно в условиях, когда раздаются официальные заявления руководства ЕС, что они готовы оказать максимальную поддержку и содействие Украине в том, чтобы Украина вступила в ЕС. Я живу на этой улице и гораздо приятнее будет чувствовать, что я живу на проспекте Европейского Союза", – заметил эксперт.

"На этом проспекте находится Министерство обороны. Мы все понимаем, что наши ВСУ являются тем залогом, который может дать нам возможность стать членами европейской семьи. Вполне символично с этой точки зрения, чтобы этот большой и протяженный проспект был назван проспектом Европейского Союза" – добавил. он.

"Задача как раз состоит в том, чтобы мы смотрели в будущее, а не оглядывались назад. И, безусловно, название проспект Европейского Союза – это очень символическое название, оно мне нравится. Было много предложений с переименованием Воздухофлотского проспекта, но это впервые, возможно, название, котороя мне действительно по душе", – заметил Кушнирук.

Как сообщалось, писатель и дипломат Юрий Щербак написал открытое письмо столичным властям, в котором призвал Экспертный совет по вопросам декоммунизации и дерусификации и депутатов Киевского городского совета переименовать Воздухофлотский проспект.

"Новое название будет достойным и символическим в контексте нашей благодарности за беспрецедентную помощь ЕС Украине во время российской агрессии. Призываю вас всех поддержать мое предложение ради будущего нашей страны в свободной семье народов объединенной Европы!", – подчеркнул Щербак.

Также ряд общественных деятелей накануне Саммита Украина-ЕС обратились к киевлянам и столичным властям с призывом поддержать переименование Воздухофлотского проспекта. Соответствующее обращение обнародовал эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Это название он получил "в ознаменование развития и укрепления Красного воздушного флота". Правопреемники этого "флота" сейчас обстреливают Киев, убивая людей и разрушая инфраструктуру. Убеждены, что возвеличиванию агрессоров и убийц не место на улицах Киева. Вместо этого данный проспект является знаковым, чтобы символизировать интеграцию в Европейский Союз – которая в соответствии с Конституцией является обязанностью для президента, Парламента и Правительства Украины", – говорится в обращении.