В Киеве пройдет нацфинал соревнования по уличному танцу Red Bull Dance Your Style

26 июля узнаем, кого зрители выберут победителем в украинском стритстайле этого года. Различные стили уличного танца, непредсказуемые популярные ритмы, а главное, судьи – зрители! Это главные условия соревнования Red Bull Dance Your Style, которое уже в третий раз проходит в Украине!

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В субботу, 26 июля, в 18:00 уличные танцы захватят столицу: украинский этап соревнования Red Bull Dance Your Style доходит до своего логического завершения – Национального финала, который состоится на набережной River Mall в Киеве. Red Bull Dance Your Style – это международное танцевальное соревнование в формате баттлов 1 на 1, где нет судей, а победителя выбирают зрители. Танцовщики выходят на танцплощадку в фристайл-режиме, импровизируя под неожиданные треки: от хитов 2000-х до актуального попа или фанка. Все решает не только техника, но и харизма, музыкальность и связь с публикой.

В этом году в отборах в Днепре, Киеве и Львове приняло участие более 100 танцовщиков со всей страны и по результатам баттлов в финал прошли сильнейшие. Также часть танцовщиков организаторы пригласили непосредственно на финал как wildcard. Все участники – представители хип-хопа, хауса, поппинга, крампа, вогинга и даже экспериментального стиля.

Как будут проходить баттлы?

Каждый баттл состоит из двух раундов, а финальное противостояние – из трех. Всем зрителям раздадут карточки синего и красного цвета. После завершения баттла эти карточки будут играть решающую роль: именно с их помощью аудитория будет голосовать за участника или участницу, которые понравились больше всего.

Что дальше?

Главная интрига вечера: кто представит Украину на Мировом финале в Лос-Анджелесе 11 октября 2025 года. Это решит киевская публика. Поэтому приходите поддержать фаворита и стать частью танцевальной истории!

В баттлах 1 на 1 будут соревноваться 16 танцовщиков. Почти все имена уже известны. Еще одно имя узнаем после последней квалификации, которая пройдет в день финала.

Финалисты и их стили:

Boogaloo Freak – Popping

Полинесса – Хип-Хоп/Вакинг

Максимус – Хип-Хоп/Хаус

Геля – Хип-Хоп/Экспериментальный

Мойса – Хип-Хоп/Хаус/Экспериментальный

Mr.Host – Hip-Hop/Breaking

Александр – Хип-Хоп/Хаус

Vixmi – Dancehall

Баха – Experimental/Breaking

Рони – Хип-Хоп/Крамп

Ромб – Хип-Хоп/Хаус/Экспериментальный

Skibarik – Хип-Хоп/Вакинг

Дарована – Contemporary/Experimental

Банана – Vogue/Heels

Dasha Turtle – Hip-Hop

Победитель последней квалификации

А для тех, кто хочет испытать свои силы и принять участие как танцовщик, еще есть последний шанс – зарегистрироваться в последней квалификации Red Bull Dance Your Style, которая пройдет в тот же день, 26 июля, в 14:00, перед Национальным финалом.

Локация – Набережная River Mall (Днепровская набережная, 12)

Вход свободный

Детали на сайте проекта.