В Киеве пройдет нацфинал соревнования по уличному танцу Red Bull Dance Your Style
26 июля узнаем, кого зрители выберут победителем в украинском стритстайле этого года. Различные стили уличного танца, непредсказуемые популярные ритмы, а главное, судьи – зрители! Это главные условия соревнования Red Bull Dance Your Style, которое уже в третий раз проходит в Украине!
В субботу, 26 июля, в 18:00 уличные танцы захватят столицу: украинский этап соревнования Red Bull Dance Your Style доходит до своего логического завершения – Национального финала, который состоится на набережной River Mall в Киеве. Red Bull Dance Your Style – это международное танцевальное соревнование в формате баттлов 1 на 1, где нет судей, а победителя выбирают зрители. Танцовщики выходят на танцплощадку в фристайл-режиме, импровизируя под неожиданные треки: от хитов 2000-х до актуального попа или фанка. Все решает не только техника, но и харизма, музыкальность и связь с публикой.
В этом году в отборах в Днепре, Киеве и Львове приняло участие более 100 танцовщиков со всей страны и по результатам баттлов в финал прошли сильнейшие. Также часть танцовщиков организаторы пригласили непосредственно на финал как wildcard. Все участники – представители хип-хопа, хауса, поппинга, крампа, вогинга и даже экспериментального стиля.
Как будут проходить баттлы?
Каждый баттл состоит из двух раундов, а финальное противостояние – из трех. Всем зрителям раздадут карточки синего и красного цвета. После завершения баттла эти карточки будут играть решающую роль: именно с их помощью аудитория будет голосовать за участника или участницу, которые понравились больше всего.
Что дальше?
Главная интрига вечера: кто представит Украину на Мировом финале в Лос-Анджелесе 11 октября 2025 года. Это решит киевская публика. Поэтому приходите поддержать фаворита и стать частью танцевальной истории!
В баттлах 1 на 1 будут соревноваться 16 танцовщиков. Почти все имена уже известны. Еще одно имя узнаем после последней квалификации, которая пройдет в день финала.
Финалисты и их стили:
- Boogaloo Freak – Popping
- Полинесса – Хип-Хоп/Вакинг
- Максимус – Хип-Хоп/Хаус
- Геля – Хип-Хоп/Экспериментальный
- Мойса – Хип-Хоп/Хаус/Экспериментальный
- Mr.Host – Hip-Hop/Breaking
- Александр – Хип-Хоп/Хаус
- Vixmi – Dancehall
- Баха – Experimental/Breaking
- Рони – Хип-Хоп/Крамп
- Ромб – Хип-Хоп/Хаус/Экспериментальный
- Skibarik – Хип-Хоп/Вакинг
- Дарована – Contemporary/Experimental
- Банана – Vogue/Heels
- Dasha Turtle – Hip-Hop
- Победитель последней квалификации
А для тех, кто хочет испытать свои силы и принять участие как танцовщик, еще есть последний шанс – зарегистрироваться в последней квалификации Red Bull Dance Your Style, которая пройдет в тот же день, 26 июля, в 14:00, перед Национальным финалом.
Локация – Набережная River Mall (Днепровская набережная, 12)
Вход свободный
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