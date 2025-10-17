В Киеве произошло ДТП с участием грузовика: машину отбросило на тротуар, среди пострадавших – дети. Фото

В Шевченковском районе Киева, 17 октября, на улице Салютнаястолкнулись грузовое авто Mercedes-Benz Sprinter и легковушка BYD. В результате аварии легковой автомобиль отбросило на тротуар, где в тот момент находились прохожие. Из-за ДТП пострадали люди, в том числе дети.

Об этом сообщили в полиции Киева. По данным правоохранителей, были травмированы пять человек, среди которых – двое детей.

Что известно

К счастью, обошлось без жертв. О состоянии пострадавших пока не сообщалось.

"В медицинские учреждения госпитализированы водитель легковушки и его 11-летний сын. Также телесные повреждения получили трое пешеходов, среди них – женщина с полуторагодовалым ребенком", – отметили столичные правоохранители.

В полиции предоставили фотографии с места аварии, на которых можно увидеть, как далеко легковую машину отбросило с трассы.

После аварии на месте происшествия работали следователи и патрульные, которые сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Правоохранители пока не сообщают, кто был виноват в указанном ДТП.

Ситуация с аварийностью

В Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, В Голосеевском районе Киева Mercedes-Benz на скорости протаранил маршрутный автобус, в результате чего пострадала пассажирка общественного транспорта. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

