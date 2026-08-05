В Киеве произошла утечка аммиака вследствие российского обстрела: что это за вещество и чем опасно

В ночь на среду, 5 августа, в Киеве в результате атаки России произошла утечка аммиака. Ее зафиксировали в Голосеевском районе, где произошло попадание в нежилую застройку.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Вскоре киевляне начали жаловаться на характерный неприятный запах в воздухе.

По данным КГВА, по предварительным данным, вследствие атаки была повреждена система, содержавшая около 300 литров вещества. По состоянию на 02:30 на месте атаки продолжались работы, однако в администрации заявили, что утечка была локализована силами спасателей и угрозы для населения нет.

Что такое аммиак и чем он опасен

Аммиак – это бесцветный газ с очень резким, легко узнаваемым запахом. Даже в небольших количествах он сильно раздражает глаза, горло и дыхательные пути.

Поскольку аммиак легче воздуха, он обычно поднимается вверх, но в закрытых или плохо проветриваемых помещениях может распространяться по всей площади и представлять опасность для людей.

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"Если вы почувствовали запах аммиака – это уже сигнал тревоги. Даже слабый запах может свидетельствовать о превышении безопасной концентрации газа в воздухе", – отмечают в Центре общественного здоровья Украины.

Признаки отравления аммиаком:

– сильный кашель, затрудненное дыхание (удушье);

– резь, жжение в глазах, слезотечение;

– покраснение и раздражение кожи и слизистых оболочек;

– учащение или нарушение ритма сердцебиения;

– головокружение, общая слабость;

– при контакте с жидким аммиаком – химические ожоги, обморожения, образование волдырей и язв.

Что делать, если вы почувствовали запах аммиака

Прежде всего, закройте окна и двери, выключите кондиционеры и вентиляцию. По возможности закройте щели мокрой тканью, смоченной слабым раствором уксуса или лимонной кислоты.

Наденьте противогаз с фильтром марки КД (предназначенный для защиты от аммиака) или же защитите лицо ватно-марлевой повязкой или тряпкой, смоченной водой или слабым кислым раствором (2% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Наденьте очки (например, для плавания), чтобы защитить глаза от раздражения.

Если находитесь на улице, немедленно покиньте опасную зону. Двигайтесь перпендикулярно направлению ветра, чтобы избежать дальнейшего вдыхания паров аммиака.

При подозрении на поражение аммиаком избегайте физической нагрузки; пейте много теплой жидкости: молоко, слабый раствор пищевой соды или чай; немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если симптомы кажутся незначительными, последствия могут проявиться позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом ракет оказались Киев и Бровары, также были слышны взрывы в районе Белой Церкви. Известно как минимум об одной жертве и пяти пострадавших в столице; есть раненые среди мирных жителей и в области.

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