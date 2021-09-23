В Киеве произошла потасовка на акции SaveФОП: митингующие пытались прорвать кордон полиции. Видео

В Киеве произошла потасовка на акции движения SaveФОП у стен Верховной Рады. Митингующие пытались прорвать кордон полиции и перекрыть движение по улице Грушевского.

Об этом пишет "Сегодня". Полиции удалось оттеснить активистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается о задержанных. На ролике видно, как несколько полицейских несут женщину через дорогу.

Напомним, утром четверга активисты пришли к ВРУ, но сцену им ставить запретили, поскольку там уже было запланировано другое мероприятие. Здание усиленно охраняли правоохранители.

Целью акции SaveФОП стало намерение убедить народных депутатов поддержать законопроекты №3853-1 и 3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов.

Видео дня

Митингующие пришли с громкоговорителями, флагами и другой символикой движения SaveФОП.

Еще до начала запланированной акции был задержан лидер SaveФОП Сергей Доротич. По словам полицейского, мужчину задержали, потому что он "играл на камеру".

Как сообщал OBOZREVATEL, рассмотрение проектов законов №3853-1 и №3853-2 запланировано на внеочередном заседании парламента в 16:00.