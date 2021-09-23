В Киеве на акции протеста у Рады задержали главу движения SaveФОП. Видео

В четверг, 23 сентября, в Киеве правоохранители задержали лидера движения #SaveФОП Сергея Доротича. Это произошло под стенами Верховной Рады Украины, еще до начала запланированного митинга активистов.

По словам полицейского, мужчину задержали, потому что он "играл на камеру". Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий.

Целью акции SaveФОП стало намерение убедить народных депутатов поддержать законопроекты №3853-1 и 3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов.

Видео дня

Утром четверга активисты пришли к ВРУ, но сцену им ставить запретили, так как там уже была построена большая сцена для митинга партии ОПЗЖ. Здание усиленно охраняли правоохранители.

Отметим, что в 16:00 парламент на внеочередном заседании начнет рассмотрение проектов законов №3853-1 и №3853-2.

Накануне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал, что монобольшинство не собирается голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов в Украине.

Новость дополняется...