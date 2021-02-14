В Киеве произошел прорыв водопровода: улицы затопило, проезд ограничили

В Киеве возле станции метро "Черниговская" прорвало водопровод.

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, ограничено движение трамваев и автомобилей на улицах Хоткевича и Попудренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Прорыв произошел на Попудренко, 52. В результате дорогу затопило. Впоследствии она превратилась в замерзшую реку.

На месте работает техника, которая убирает лед. Ремонтом водопровода занимается "Киевводоканал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года в центре Киева прорвало трубу: возник "фонтан" в 30 м.

В ночь на 15 января на улице Семьи Идзыковских в Киеве, которая расположена недалеко от Воздухофлотского проспекта, также прорвало трубу с горячей водой. Тогда вместе с проспектом залило Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы.

Вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Пострадали 10 человек.