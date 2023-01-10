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В Киеве прогнозируют снегопад, улицы уже начали обрабатывать противогололедными средствами, – Кличко
Синоптики прогнозируют ночью в Киеве сильный снегопад и понижение температуры. Столичные дорожники уже приступили к превентивной обработке улиц противогололедными средствами.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Обращаюсь к водителям воздержаться от поездок на авто во время непогоды и быть осторожными и внимательными на дорогах. И не паркуйте авто там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники. В частности, – вдоль дорог и проездов", – написал Виталий Кличко.
Он отметил, что в течение ночи для очищения дорог, мостов и тротуаров город планирует привлечь 227 единиц спецтехники.