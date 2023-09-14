В Киеве презентовали форму сборной Украины по спортивной гимнастике для Чемпионата мира: в чем ее особенность

13 сентября в торгово-развлекательном центре Gulliver состоялась встреча с членами сборной Украины по спортивной гимнастике, которые готовятся к Чемпионату мира, и презентация новой формы спортсменов в коллаборации с художницей Соней Морозюк. Главная цель встречи – поддержать сборную и пожелать победы на столь ответственном этапе.

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Участие в мероприятии приняли министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, спортсмены сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев и Назар Чепурный, художница Соня Морозюк.

Гимнасты рассказали о подготовке к участию в Чемпионате мира, который пройдет с 30 сентября по 8 октября в Антверпене (Бельгия), и участии в отборочных этапах кубка мира, только что закончившихся в Турции и Венгрии.

"Мы несколько дней назад вернулись с этапов кубка мира, и они прошли очень удачно для нас и принесли медали. Сейчас мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы тренироваться и завоевать на ближайшем Чемпионате мира лицензии для нашей команды на следующие Олимпийские игры. Мы стремимся, чтобы украинская идентичность была во всем, поэтому совместно с художницей Соней Морозюк и нашими друзьями TURN мы разработали спортивную форму, которая полностью состоит из цветов нашего флага. Об устойчивости и борьбе за независимость нашей страны знают по всему миру. И хочется, чтобы эта сила и мощь присутствовала с нами во время соревнований", – рассказал Олег Верняев.

Как подчеркнул министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, в этом году сверхмощный состав сборной Украины по спортивной гимнастике на Чемпионате мира 2023 года.

"Национальную команду представят: Олег Верняев, Назар Чепурный, Илья Ковтун, Радомир Стельмах, Игорь Радивилов, Пантелей Колодий и девушки: Анна Лащевская, Илона Крупа и Елизавета Губарева. На будущем ЧМ-2023 Украина будет бороться за олимпийские соревнования женскому многоборью, чтобы иметь возможность поднять наш флаг на Олимпийских играх в Париже. Горжусь нашими спортсменами и благодарю за то, что достойно представляете нашу нацию победителей! Вместе к победе", – подчеркнул Вадим Гутцайт.

ТРЦ Gulliver поддержали сборную Украины по спортивной гимнастике и разместили слова поддержки на самом большом экране Европы.