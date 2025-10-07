В Киеве после капремонта открыли хирургическое отделение городской больницы №8, – Кличко

В Киеве после капитального ремонта, который длился полтора года, открыли хирургическое отделение городской клинической больницы № 8. Обновление отделения стало не только ремонтом, а трансформацией медицинского пространства в соответствии с современными стандартами качества, комфорта и доступности.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Мэр города принял участие в открытии обновленного отделения.

По его словам, теперь это медицинское пространство соответствует лучшим современным стандартам качества, комфорта и доступности.

"Кроме обновления, это еще и трансформация медицинского пространства в соответствии с лучшими современными стандартами качества, комфорта, доступности. С системой вентиляции в палатах, санузлами, кнопками вызова медсестер и видеонаблюдением в каждой палате. После ремонта отделение стало безбарьерным и доступным для всех групп пациентов, в частности для людей с инвалидностью", – отметил Виталий Кличко.

Он сообщил, что отделение ежемесячно принимает около 280 пациентов. Ежегодно – более 3300 человек. Среди них много тяжелобольных, а также раненых в результате боевых действий.

"Современные условия, безопасное пространство, новое оборудование – все это способствует более эффективной работе медперсонала и скорейшему выздоровлению пациентов. Сумма расходов больницы на ремонт составила 26,5 млн грн. Еще 19 млн – помощь-вклад благотворительного фонда "Солидарити", который поддержал проект как социально ответственный партнер. Благодарен всем, кто воплотил этот важный проект. Благодарен инвесторам, которые доверяют Киеву и вкладывают средства в его развитие", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что столичная власть продолжает обновлять отделения в коммунальных медучреждениях, закупать современное оборудование и поддерживать наших медиков.