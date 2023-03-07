В Киеве попрощались с двумя героями-летчиками: Кличко рассказал о погибших защитниках

Во вторник, 7 марта, в столице Украины простились с двумя Героями-летчиками. Двумя киевлянами, погибшими за Украину – 22-летним Игорем Соломенниковым и 55-летним Виктором Волынцем.

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Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Мэр также опубликовал фото с церемонии прощания и рассказал о погибших защитниках.

"Виктор родом из Житомирской области. Выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. До полномасштабного вторжения работал пилотом гражданских авиакомпаний. С октября 2022 года служил в составе 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко.

Игорь родом из Севастополя. Также военный летчик – завершил Харьковский Национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. Тоже проходил службу в 7 бригаде тактической авиации.

Наши защитники совершили не один боевой вылет в составе одного экипажа. 22-летний Игорь был штурманом. 55-летний Виктор – летчиком. Они погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания. Экипаж был поражен истребителем врага.

Вечная память и слава Героям!

И наше уважение и благодарность воинам, защищающим сегодня Украину!", - написал Кличко.