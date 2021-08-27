В Киеве полностью обновили парк на Троещине: там появилась беседка, LED-освещение и велодорожки. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 27 августа, принял участие в открытии третьей очереди парка на Троещине, который расположен вдоль проспекта Шухевича в Деснянском районе столицы. Таким образом завершили создание большого парка площадью более 9,5 гектаров.

Мэр отметил, что город продолжает создавать территории для комфортного и безопасного отдыха киевлян и гостей столицы, передает пресс-служба.

"Создание большой зоны отдыха на Троещине происходило в три этапа, по количеству водоемов, расположенных на территории парка. Первую очередь мы представили в 2018 году, вторую – в июне 2020-ого. И вот завершили третью и вообще обустройства всего парка. Общая площадь 3 очереди парка – почти 4,5 га", – отметил Виталий Кличко.

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Изюминкой новой части парка стала беседка в крымскотатарском стиле. Она украшена мозаичным полом, ажурным декором карнизов и стреловидными арками в стилистике крымскотатарской архитектуры. Покрытие сферического купола выполнены из оригинальной современной битумной черепицы, которая напоминает старую черепицу. Купол венчает шпиль.

Орнаменты для пола и декора разрабатывал заслуженный мастер народного творчества Украины, крымскотатарский художник-керамист Рустам Скибин.

Участие в открытии третьей очереди парка приняли лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев и Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы все помним, какие здесь были непроходимые чащи. И тогда мало кто мог представить, что это будет такой красивый парк. Я уже говорил со многими жителями этого района – и они в восторге. Я благодарю город за такой замечательный проект с элементами крымскотатарской культуры", – сказал Чубаров.

Также около трех водоема установили смотровую площадку и вымосткой для рыбаков, высадили деревья и кусты, посеяли почти 4 гектара газона. Устроили поливо-оросительную систему, установили видеонаблюдение.

В новой части парка тоже устроили прогулочные и велодорожки. Установили новые скамейки и урны, современное LED-освещения.

В парке также есть детская площадка, площадки для воркаута, многофункциональное спортивное поле, шахматный павильон, площадка для выгула собак, беседка и смотровая площадка на воде, современная общественная уборная.

"Мы продолжаем обновлять и другие зеленые зоны столицы. Уже завершены работы на первой очереди фитнес-парка "Озеро "Лебединое", установили освещение в парке "Позняки" и в сквере имени Марии Заньковецкой. Открыли отремонтированные скверы на улицах Машиностроительной и Якубовского. Уже обновили и знаковые центральные скверы – на Владимирском проезде и Литовский сквер. Продолжаются работы по капремонту парков "Прибрежный" в заливе Берковщина и "Радунка". Всего в этом году в перечне объектов капитального ремонта 40 парков и скверов", – сообщил Кличко.